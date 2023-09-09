Около 2 тысяч человек участвуют в первом фестивале этноспорта в Узбекистане

1 884 спортсмена представляют 63 страны мира

ХИВА /Узбекистан/, 9 сентября. /ТАСС/. Количество участников первого международного фестиваля этноспорта, который проходит в Хиве Хорезмской области Узбекистана, составило 1 884 спортсмена из 63 стран мира. Об этом сообщили журналистам организаторы мероприятия.

"Всего 1 884 спортсмена из 63 стран мира, в том числе 928 иностранных и 956 местных спортсменов", - сообщили организаторы, добавив, что в мероприятии принимают участие также представители ЮНЕСКО, Всемирной конфедерации этноспорта и члены организации исламского сотрудничества.

В программу фестиваля включено множество мероприятий, среди которых международный турнир по борьбе на поясах, чемпионаты мира по узбекским боевым искусствам, массовой борьбе и поднятию камней, турниры по стрельбе из лука, а также соревнования по конному спорту.

Чемпионка мира по гиревому спорту среди ветеранов Анастасия Королева рассказала ТАСС, что в соревнованиях по этому виду спорта больше всего участвует россиян. "Больше всего граждан России, конечно, это же у нас очень популярно", - сказала она, добавив, что в Хиве впервые и очень довольна организацией.

Организаторы мероприятия также подчеркнули, что 7 сентября фестиваль посетил министр спорта России Олег Матыцин. Также в рамках фестиваля прошел этноспортивный саммит и парад этноспорта.

Большое событие для местных жителей

"Это у нас первое такое масштабное мероприятие, чтобы были собраны все национальные и популярные виды спорта. Я думаю, что Хиву специально выбрали для проведения, потому что это один из самых красивых городов в Узбекистане", - сказал ТАСС двукратный чемпион Узбекистана по тайскому боксу Ибрагим Хамидов.

Фестиваль проходит в историческом центре города, в комплексе "Ичан-Кала", и завершится 10 сентября. Несмотря на знойный сентябрь в республике, в Хиве немного облачно, дует ветер, что сказывается на настроении участников фестиваля. "У нас часто бывает очень жарко в начале сентября, а тут погода прямо подходящая, весь город вышел на праздник, это, конечно, очень большое событие для всех нас", - отметила местная жительница Гульнара.

На мероприятие приехали туристы также из стран Европы и Азии. "Мы специально подбирали даты отпуска так, чтобы получилось посмотреть на фестиваль", - сказала ТАСС турист из Германии.