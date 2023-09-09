Головин должен вернуться в расположение "Монако" 14 сентября после матча сборной России

Российская сборная 12 сентября проведет товарищескую встречу против команды Катара

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российский полузащитник Александр Головин 14 сентября вернется в расположение "Монако" после выступления за национальную команду по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Монако".

Сборная России с 4 по 12 сентября проводит тренировочный сбор в подмосковном Новогорске. 12 сентября вторая группа команды, в которую входит Головин, проведет товарищеский матч со сборной Катара.

"Все наши футболисты, которые задействованы в играх за сборные, должны вернуться в четверг", - сообщили в пресс-службе.

Головин в последний раз сыграл за сборную России 14 ноября 2021 года в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира - 2022 против команды Хорватии (0:1). В 2023 году он был вызван в национальную команду на товарищеские матчи со сборными Ирана и Ирака, но не приехал на сбор из-за травмы.

Головину 27 лет, он выступает за "Монако" с 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции он провел четыре игры и забил один гол.