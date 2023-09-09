Динияр Билялетдинов считает Александра Головина главной звездой сборной России по футболу

Головин был вызван на тренировочный сбор, который проходит с 4 по 12 сентября в подмосковном Новогорске

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин является главной звездой национальной команды, от него и других футболистов из иностранных клубов многого ждут. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Динияр Билялетдинов.

12 сентября сборная России проведет товарищеский матч с командой Катара. Головин был вызван на тренировочный сбор, который проходит с 4 по 12 сентября в подмосковном Новогорске.

"Вопрос в том, как сейчас выглядит сборная, в ней в последнее время ждали большего от Головина, - сказал Билялетдинов. - Ожидания всегда от его игры и Алексея Миранчука, которые выступают за рубежом, большие, сейчас посмотрим, как будет на этом сборе. Может ли Головин быть капитаном? Я думаю, что выберут сами, может быть, какие-то назначения будут или командное голосование. Почему бы и нет?"

"На бумаге, наверное, да, Головин является главной звездой нашей сборной, это очевидно. Но это условности, которые не всегда корректны. В матче с командой Катара ожидал бы побольше голов, чтобы повеселее была игра, потому что последние матчи были не такими результативными с нашей стороны. Хочется что-то повеселее увидеть. Сборная Катара на домашнем чемпионате мира провалилась в плане результата, а так там довольно быстрые и крепкие ребята играют. Мы должны понимать, что мы сильнее, но это нужно показать", - добавил Билялетдинов.

Головин в последний раз сыграл за сборную России 14 ноября 2021 года в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира - 2022 против команды Хорватии (0:1). В 2023 году он был вызван в национальную команду на товарищеские матчи со сборными Ирана и Ирака, но не приехал на сбор из-за травмы.

Головину 27 лет, он выступает за "Монако" с 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции он провел четыре игры и забил один гол.