Министр спорта РФ Матыцин проголосовал на выборах мэра Москвы

Глава спортивного ведомства посетил избирательный участок своего района

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин в очном формате проголосовал на выборах мэра Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Одним из главных конституционных прав граждан является свобода волеизъявления. Как гражданин России я считаю очень важным принимать участие в выборах, ведь от решения каждого россиянина зависит будущее района, города и всей страны, - отметил Матыцин. - Сегодня есть несколько вариантов участия в голосованиях, онлайн и офлайн. Я проголосовал очно, на избирательном участке своего района. Кстати, участок располагается в школе, где я учился. Приятно было оказаться в родных стенах и выразить свою гражданскую позицию", - сказал Матыцин.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября. Жители столицы выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра путем очного и дистанционного голосования.