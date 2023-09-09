МОК 26 июля отправил приглашения на Олимпиаду 2024 года национальным олимпийским комитетам, в их числе не было России и Белоруссии

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Белоруссия продолжает ожидать приглашения на Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета республики Виктор Лукашенко.

"Что касается участия нашей команды в Олимпийских играх, то приглашения до сих пор нет. Около месяца назад они должны были разослать их, но Международный олимпийский комитет и федерации до сих пор не приняли решения. Мы будем ждать", - цитирует его агентство БелТА.

Международный олимпийский комитет (МОК) 26 июля отправил приглашения на Олимпиаду 2024 года национальным олимпийским комитетам. В их числе не было России и Белоруссии, чьи спортсмены находятся под санкциями с марта 2022 года из-за обострения ситуации на Украине. В МОК отметили, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято организацией "в соответствующее время".

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.