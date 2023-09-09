9 сентября, 13:06
Футбол в России

Футболист Изидор перешел из "Локомотива" в "Зенит"

Сергей Бобылев/ ТАСС
Нападающий "Зенита" Вильсон Изидор
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 и подразумевает последующий выкуп французского нападающего петербургским клубом

ТАСС, 9 сентября. Французский нападающий Вильсон Изидор на правах аренды перешел из московского футбольного клуба "Локомотив" в петербургский "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Арендное соглашение действует до конца текущего сезона. Как отмечает пресс-служба "Локомотива", затем "Зенит" будет обязан выкупить игрока.

3 сентября пресс-служба "Локомотива" сообщила, что Изидор самовольно покинул московский клуб. Футболист уехал во Францию, где без уведомления команды самостоятельно прошел медосмотр в одном из клубов, однако трансфер не состоялся.

Изидору 23 года, он выступает за "Локомотив" с января 2022 года. В составе команды игрок провел 42 матча, в которых забил 19 мячей и сделал 7 голевых передач. До "Локомотива" нападающий выступал в командах "Монако", "Бастия-Борго" и "Стад Лаваль". 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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