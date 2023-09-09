В "Локомотиве" объяснили, почему отдали футболиста Изидора в аренду "Зениту"

В субботу "Локомотив" сообщил о переходе Изидора в петербургский "Зенит" на правах аренды до конца сезона-2023/24 с обязательным правом выкупа

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Предложение футбольного клуба "Зенит" взять французского нападающего Вильсона Изидора в аренду с обязательным правом выкупа было единственным, которое устроило "Локомотив". Об этом журналистам заявил генеральный директор столичной команды Владимир Леонченко.

В субботу "Локомотив" сообщил о переходе Изидора в петербургский "Зенит" на правах аренды до конца сезона-2023/24 с обязательным правом выкупа.

"Еще зимой мы понимали, что Изидор хочет уйти из "Локомотива". За все время летнего трансферного окна мы не получили ни одного предложения, которое можно было бы всерьез рассматривать, - сказал Леонченко. - Отдельные европейские клубы перед самым закрытием окна в Европе под предлогом текущей ситуации в России хотели бесплатно забрать футболиста в аренду, это нас не устроило. Предложение "Зенита" же было принципиально другим - платная аренда, обязательное право выкупа, по сути - полноценный трансфер. Именно поэтому мы приняли решение отпустить игрока".

Изидору 23 года, он перешел в "Локомотив" зимой 2022 года. В нынешнем сезоне игрок провел шесть матчей в различных турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. 3 сентября стало известно, что Изидор самовольно покинул расположение "Локомотива".