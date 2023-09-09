9 сентября, 13:23
Футбол в России

В "Локомотиве" объяснили, почему отдали футболиста Изидора в аренду "Зениту"

В субботу "Локомотив" сообщил о переходе Изидора в петербургский "Зенит" на правах аренды до конца сезона-2023/24 с обязательным правом выкупа

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Предложение футбольного клуба "Зенит" взять французского нападающего Вильсона Изидора в аренду с обязательным правом выкупа было единственным, которое устроило "Локомотив". Об этом журналистам заявил генеральный директор столичной команды Владимир Леонченко.

В субботу "Локомотив" сообщил о переходе Изидора в петербургский "Зенит" на правах аренды до конца сезона-2023/24 с обязательным правом выкупа.

Читайте также
Футболист Изидор перешел из "Локомотива" в "Зенит"

"Еще зимой мы понимали, что Изидор хочет уйти из "Локомотива". За все время летнего трансферного окна мы не получили ни одного предложения, которое можно было бы всерьез рассматривать, - сказал Леонченко. - Отдельные европейские клубы перед самым закрытием окна в Европе под предлогом текущей ситуации в России хотели бесплатно забрать футболиста в аренду, это нас не устроило. Предложение "Зенита" же было принципиально другим - платная аренда, обязательное право выкупа, по сути - полноценный трансфер. Именно поэтому мы приняли решение отпустить игрока".

Изидору 23 года, он перешел в "Локомотив" зимой 2022 года. В нынешнем сезоне игрок провел шесть матчей в различных турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. 3 сентября стало известно, что Изидор самовольно покинул расположение "Локомотива". 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация