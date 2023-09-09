Нагорных считает, что "Локомотив" не станет слабее после ухода футболиста Изидора

В субботу "Локомотив" сообщил о переходе Изидора в петербургский "Зенит" на правах аренды

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" имеет в своем составе сильных и мотивированных футболистов, команда не станет слабее после ухода французского нападающего Вильсона Изидора. Об этом журналистам заявил председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

В субботу "Локомотив" сообщил о переходе Изидора в петербургский "Зенит" на правах аренды до конца сезона-2023/24 с обязательным правом выкупа.

"Уход Изидора ни в коем случае не означает, что команда станет слабее. На сегодняшний день в "Локомотиве" собраны сильные, мотивированные футболисты, уважающие друг друга, болельщиков и клуб, - сказал Нагорных. - Этот состав способен решать поставленные на сезон задачи. В то же время мы продолжаем вести работу по поиску игроков, которые реально точечно усилят команду".

Изидору 23 года, он перешел в "Локомотив" зимой 2022 года. В нынешнем сезоне игрок провел шесть матчей в различных турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.