CAS лишил тяжелоатлетку Каширину трех мировых рекордов и золотых медалей чемпионатов мира

Были аннулированы результаты российской спортсменки, показанные с 1 апреля 2013 года по 19 июня 2017 года

ТАСС, 9 сентября. Российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина была лишена Спортивным арбитражным судом (CAS) трех мировых рекордов и трех побед на чемпионатах мира. Об этом в организации сообщили порталу Inside The Games.

"Все результаты соревнований, показанные Татьяной Кашириной с 1 апреля 2013 года по 19 июня 2017 года, были аннулированы со всеми вытекающими последствиями, включая конфискацию любых титулов, наград, медалей, очков и призовых денег за выступление", - говорится в заявлении.

Каширина была лишена трех мировых рекордов в рывке (155 кг), толчке (193 кг) и по сумме двух упражнений (348 кг), которые она установила в 2014 году, выступая в весовой категории свыше 90 кг. Также спортсменку лишили трех золотых медалей чемпионатов мира (2013, 2014, 2015) и трех побед на европейских первенствах (2014, 2015, 2017). Теперь мировые рекорды принадлежат китаянке Ли Вэньвэнь, которая стала олимпийской чемпионкой Токио в весовой категории свыше 87 кг. В 2021 году на чемпионате Азии спортсменка показала результат 148 кг в рывке, 187 кг в толчке и 335 кг по сумме двух упражнений.

10 сентября 2022 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло с Кашириной все обвинения в нарушении антидопинговых правил. Из-за отстранения спортсменка вынуждена была пропустить московский чемпионат Европы, проходивший в апреле 2021 года, а также Олимпиаду в Токио. 31 августа 2023 года CAS отменил решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА и дисквалифицировал ее на восемь лет.