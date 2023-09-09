"Русский Халк" установил в Кисловодске рекорд по буксировке транспорта на возвышенность

Рекорд зафиксирован международным богатырским движением "Сильнейшая нация мира" и Международной федерацией стронгмен

ПЯТИГОРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Атлет международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира", рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу "Русский Халк" впервые в истории установил в Кисловодске рекорд по буксировке транспорта на возвышенность с одновременным надуванием до разрыва медицинских грелок. Об этом сообщил ТАСС Агаджанян.

"Эти номера посвящены в первую очередь молодежи для популяризации здорового образа жизни. Здесь я тянул "УАЗ-Патриот" весом 2,2 тонны, вес вроде бы небольшой, но тянул на возвышенность. Перепад высоты на Курортном бульваре, по оценке отдела архитектуры, составляет 4,5 метра, неоднородный рельеф и брусчатка внесли свои коррективы. Я превысил запланированную отметку [по буксировке транспорта] в 22 метра и установил рекорд в честь 220-летия Кисловодска - 44,4 метра, что является очень ощутимым результатом", - сказал Агаджанян.

По его словам, он также одновременно надул до разрыва при буксировке на горку 4 медицинские грелки за рекордное время - 2 минуты 17 секунд. "Это был сложнейший рекорд в моей спортивно-общественной деятельности из всей биографии буксировок, а у меня их было много, я буксировал электоподвижной состав, вертолеты, самолет. Я не ожидал такого результата, мои коллеги-эксперты тоже были удивлены", - добавил собеседник агентства.

Глава Кисловодска Евгений Моисеев рассказал ТАСС, что рекорд зафиксирован международным богатырским движением "Сильнейшая нация мира". "Задача была очень сложной, но в такой день в Кисловодске Сергей уверенно с ней справился. Рекорд признан Международной федерацией стронгмен. Поздравляем силача и ждем новых рекордов в Кисловодске", - сообщил Моисеев.

Эксперты также признают, что Агаджанян добился отличного результата. "Работать в горку тяжело с любым снарядом, тем более при наличии колес, стремящихся укатить его в другую сторону. А еще тяжелее этот процесс становится от наличия в зубах грелки, которую нужно надуть. В этом упражнении все было против спортсмена, но он справился с этой задачей", - прокомментировал ТАСС установленный рекорд чемпион мира по стронгмену, многократный рекордсмен России и мира, сильнейший человек России 2022 года Давид Шамей.