Винер назвала Москву лучшим городом на Земле

В субботу и в воскресенье проходят праздничные мероприятия в честь Дня города Москвы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер поздравила москвичей с Днем города и отметила, что столица - это развивающийся и безопасный город. Об этом она рассказала журналистам.

В субботу во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой проходит гала-концерт певца Григория Лепса и сборной России по художественной гимнастике, приуроченный ко Дню города Москвы.

"Сегодня грандиозный праздник - день рождения сердца нашей Родины, города Москвы, - сказала Винер. - Это город, в котором мы живем, в котором выросли наши чемпионы. Мы постараемся сделать спектакль, который отобразит всю красоту нашей необъятной Родины - от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей".

"Москва для меня - лучший город на Земле. Это безопасный, прекрасный город с молодежью, которая ходит по улицам, не боясь ничего. Это пожилые люди. Все гуляют, все счастливы, все горит - мы не экономим на электроэнергии так, как экономят сейчас на Западе. Все подсвечено, новые станции метро, новые жилые районы. Многие скептически относились к постройке Новой Москвы, сейчас мы видим прекрасные районы", - добавила глава ВФХГ.

Также Винер выразила надежду на появление в Москве центров раннего физического развития наподобие того, что открылся в Краснодаре. "Сейчас в Краснодаре открылся новый центр раннего физического развития. Мечтаю, чтобы и в Москве были такие - где дети с трех лет могли бы приучаться к спорту и у них не оставалось бы времени на всякие глупости", - отметила она.

Москва в этом году отмечает 876-й день рождения. Празднование Дня города состоится 9 и 10 сентября.