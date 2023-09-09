Романцев считает, что Цымбаларь реализовал себя на 75%

9 сентября пройдет матч легенд "Спартака" и сборной мира, посвященный Цымбаларю

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Шестикратный чемпион России по футболу в составе московского "Спартака" Илья Цымбаларь реализовал себя на 75%. Такое мнение журналистам высказал бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев.

9 сентября пройдет матч легенд "Спартака" и сборной мира, встреча посвящена Цымбаларю.

"С моим участием Илья переехал в Москву, здесь обосновался, - сказал Романцев. - Мне кажется, завоевав себе такое имя, он сделал себя почти максимально. Я сторонник того, что все футболисты, бывшие у меня, не реализовали себя максимально. Я считаю, что Илья себя реализовал на 75%".

Бывший главный тренер "Спартака" Станислав Черчесов отметил, что горд присутствовать на матче, посвященном Цымбаларю. "Горд тем, что могу принять участие в таком матче, очень важное мероприятие, - сказал Черчесов. - Выигравших или проигравших здесь нет, все должны получить удовольствие".

Илья Цымбаларь умер 28 декабря 2013 года. В России он выступал за "Спартак", с которым стал шестикратным чемпионом и двукратным обладателем кубка страны, "Локомотив", с которым стал обладателем Кубка России, и "Анжи".