"Лада" обыграла "Амур" и одержала первую победу после возвращения в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:1

ТАСС, 9 сентября. Тольяттинская "Лада" со счетом 5:1 победила хабаровский "Амур" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михаил Фисенко (6-я минута), Скотт Космачук (37), Остап Сафин (46), Трой Джозефс (48) и Николай Глухов (58). У "Амура" отличился Александр Хохлачев (47). Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег" Космачук забросил первую шайбу в КХЛ, он перешел в "Ладу" перед началом нынешнего сезона. Хохлачев, перешедший перед началом сезона из "Спартака" в "Амур", забил третий гол в третьем матче за хабаровский клуб.

"Лада" одержала первую победу после возвращения в КХЛ, ранее в нынешнем сезоне команда проиграла дома челябинскому "Трактору" (1:2), петербургскому СКА (0:3) и уфимскому "Салавату Юлаеву" (2:5). Решение о включении тольяттинского клуба в состав участников чемпионата было принято на заседании совета директоров КХЛ в апреле этого года. В КХЛ "Лада" выступала в 2008-2010, 2014-2018 годах, ее лучшим результатом является выход в первый раунд Кубка Гагарина в сезоне-2008/09. В прошлом сезоне "Лада" выступала во Всероссийской хоккейной лиге и заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф уступила тульскому АКМ (3-4 в серии).

В следующем матче "Лада" сыграет на выезде против "Трактора" 12 сентября. "Амур" днем ранее встретится в гостях с омским "Авангардом".