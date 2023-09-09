Федерация тяжелой атлетики России избежит санкций в случае отказа Кашириной вернуть медали

Каширина была лишена трех мировых рекордов, трех золотых медалей чемпионатов мира и трех побед на европейских первенствах

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) не будет нести ответственность в случае отказа Татьяны Кашириной вернуть золотые медали чемпионатов мира и Европы, которых она была лишена после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил президент ФТАР Максим Агапитов.

"В случаях, связанных с возвратом медалей, наказание третьей стороны не предусмотрено. Оно бы противоречило здравому смыслу. Медаль является собственностью спортсмена", - ответил Агапитов на вопрос, будут ли на ФТАР наложены санкции в случае отказа Кашириной вернуть награды.

Как сообщает портал Inside the Games, все результаты соревнований, показанные Кашириной с 1 апреля 2013 года по 19 июня 2017 года, были аннулированы со всеми вытекающими последствиями, включая конфискацию любых титулов, наград, медалей, очков и призовых.

Каширина была лишена трех мировых рекордов в рывке (155 кг), толчке (193 кг) и по сумме упражнений (348 кг), которые она установила в 2014 году, выступая в весовой категории свыше 90 кг. Также спортсменку лишили трех золотых медалей чемпионатов мира (2013, 2014, 2015) и трех побед на европейских первенствах (2014, 2015, 2017).

10 сентября 2022 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло с Кашириной все обвинения в нарушении антидопинговых правил. Из-за отстранения спортсменка вынуждена была пропустить московский чемпионат Европы, проходивший в апреле 2021 года, а также Олимпиаду в Токио. 31 августа 2023 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА и дисквалифицировал ее на 8 лет.