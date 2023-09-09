В Узбекистане намерены каждые два года проводить фестиваль этноспорта

По мнению советника министра молодежной политики и спорта страны, эти мероприятия будут способствовать развитию туризма и инфраструктуры

ХИВА, 9 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль этнического спорта в Узбекистане планируется проводить каждые два года. Об этом ТАСС сообщил советник министра молодежной политики и спорта Узбекистана Аваз Каримов в кулуарах фестиваля этноспорта в Хиве.

"У нас каждые два года будет проходить фестиваль этнического спорта. Это был первый раз, теперь мы сами знаем, как организовывать такие мероприятия, я думаю, это о многом говорит", - сказал Каримов.

Собеседник агентства добавил, что поддержка этноспорта способствует развитию туризма, поддержке общения между спортсменами, строительству гостиниц.

Первый международный фестиваль этноспорта проходит в Хиве с 7 по 10 сентября. В мероприятии принимают участие около 2 000 спортсменов из 63 стран мира. В программу фестиваля включены такие мероприятия, как международный турнир по борьбе на поясах, чемпионаты мира по узбекским боевым искусствам, массовой борьбе и поднятию камней, турниры по стрельбе из лука, а также соревнования по конному спорту.