9 сентября, 16:36
Летние неолимпийские виды спорта

В Узбекистане намерены каждые два года проводить фестиваль этноспорта

По мнению советника министра молодежной политики и спорта страны, эти мероприятия будут способствовать развитию туризма и инфраструктуры

ХИВА, 9 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль этнического спорта в Узбекистане планируется проводить каждые два года. Об этом ТАСС сообщил советник министра молодежной политики и спорта Узбекистана Аваз Каримов в кулуарах фестиваля этноспорта в Хиве.

"У нас каждые два года будет проходить фестиваль этнического спорта. Это был первый раз, теперь мы сами знаем, как организовывать такие мероприятия, я думаю, это о многом говорит", - сказал Каримов.

Собеседник агентства добавил, что поддержка этноспорта способствует развитию туризма, поддержке общения между спортсменами, строительству гостиниц.

Первый международный фестиваль этноспорта проходит в Хиве с 7 по 10 сентября. В мероприятии принимают участие около 2 000 спортсменов из 63 стран мира. В программу фестиваля включены такие мероприятия, как международный турнир по борьбе на поясах, чемпионаты мира по узбекским боевым искусствам, массовой борьбе и поднятию камней, турниры по стрельбе из лука, а также соревнования по конному спорту. 

Теги:
УзбекистанЛетние неолимпийские виды спорта
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