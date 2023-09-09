Президент футбольного клуба "Урал" на четверку оценил старт команды в нынешнем сезоне

По итогам 7 туров "Урал" набрал 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ

ТАСС, 9 сентября. Футболисты екатеринбургского "Урала" провели ряд качественных матчей на старте текущего сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), который можно оценить на четверку. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал президент клуба Григорий Иванов.

"Всегда хочется большего, но нам грех жаловаться. Провели ряд качественных матчей, болельщик в нас поверил, пошел на стадион. В общем, нормально стартовали, но давайте заглянем в таблицу хотя бы, когда закончится первая часть сезона, - сказал Иванов. - Команда еще набирает обороты. Если вас интересует конкретная оценка, то я бы сейчас поставил "Уралу" четверку".

"Надо признать, что календарь у нас получился весьма тяжелый. Судите сами: в первых семи турах - ЦСКА, "Спартак", "Зенит", "Оренбург" на выезде. Мы там сыграли не очень хорошо, ведь еще к полю надо было привыкнуть. С "Балтикой" встречались в Калининграде, команда, которая вышла в РПЛ, хотела всем все доказать при своих болельщиках. В целом, даже если бы набрали 10 очков, думаю, были бы довольны, а тут 13. Если бы мне заранее предложили такой расклад, я бы, конечно, согласился", - добавил он.

По итогам 7 туров "Урал" набрал 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда примет воронежский "Факел" 17 сентября.