Гимнастка Арина Аверина рассказала о впечатлениях после номера в роли чирлидерши

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошел гала-концерт с участием певца Григория Лепса и сборной России по художественной гимнастике, приуроченный к 876-летию Москвы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина согласилась на номер в роли чирлидерши, несмотря на боязнь высоты. Об этом она рассказала журналистам.

Арина и Дина Аверины постояли на руках над головой у партнеров-мужчин. Спортсменки исполнили номер после гала-концерта, который проходил во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с участием певца Григория Лепса и сборной России по художественной гимнастике и был приурочен к 876-летию Москвы.

"Очень боюсь высоты, но согласилась, потому что организаторы предложили попробовать, а мне было интересно. Выглядела, кажется, не очень уверенной. Думаю, больше повторять не буду. Дина была более спокойной, а я вся была сконцентрирована и старалась держаться хоть пальчиком", - сказал Аверина.

Своими впечатлениями также поделилась чемпионка Европы в командном зачете Лала Крамаренко. "Очень хотелось выступать под "Водопад" (песня Лепса - прим. ТАСС), рада, что я стояла в этом номере. Специально вместе с Ириной Александровной [Винер] выбирали и номера, и костюмы, спасибо ей. Москва - невероятный город. Поздравляю всех с праздником и желаю всего самого-самого наилучшего", - отметила она.

"Очень было сложно выдержать паузу восстановления. Два месяца ходила в сапоге, смотрела на девчонок, переживала за них и скорее сама хотела на ковер, врач дал добро потихоньку начинать, и вот я здесь. Счастлива выступать хотя бы на концертах. Надеюсь, что в скором времени меня можно будет увидеть и на соревнованиях", - добавила Александра Скубова.