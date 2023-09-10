9 сентября, 21:00
Футбол в России

Иванов назвал задачу футбольного клуба "Урал" на текущий сезон

После семи туров чемпионата России екатеринбургская команда занимает пятое место

ТАСС, 9 сентября. Главная задача екатеринбургского футбольного клуба "Урал" в нынешнем сезоне - радовать своей игрой болельщиков. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал президент команды Григорий Иванов.

"Мы не любим бросаться словами, лучше докажем делом, реально смотрим на вещи. У нас одна задача - своей добротной игрой привлекать болельщиков на трибуны, будет игра - придет и результат. А заявлять, что мы хотим занять, допустим, 10-е место, наверное, это неправильно", - сказал Иванов.

"Урал" по итогам семи туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды 13 очков. Следующий матч чемпионата "Урал" проведет 17 сентября дома против воронежского "Факела". 

Теги:
Российский футбол
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