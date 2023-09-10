Коко Гауфф выиграла US Open

В финале американская теннисистка победила белоруску Арину Соболенко

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Американская теннисистка Коко Гауфф победила белоруску Арину Соболенко в финальном матче Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:2 в пользу Гауфф, посеянной на турнире под шестым номером. Соболенко выступала под вторым номером посева.

Гауфф впервые стала победительницей турнира Большого шлема. Ранее лучшим результатом американки был выход в финал US Open в 2022 году.

Соболенко 25 лет, на счету белоруски 13 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA). Белоруска второй раз играла в финале турнира Большого шлема, ранее в 2023 году она выиграла Открытый чемпионат Австралии. Спортсменка дважды становилась победительницей турниров Большого шлема в парном разряде: в паре с бельгийкой Элизе Мертенс она в 2019 году выиграла US Open, а в 2021-м - Открытый чемпионат Австралии. В обновленном рейтинге, который будет опубликован 11 сентября, Соболенко впервые поднимется на первую строчку.

19-летняя Гауфф после победы на US Open переместится с шестого на третье место в мировом рейтинге. Спортсменка выиграла шестой титул на турнирах под эгидой WTA в одиночном разряде. Гауфф дважды выходила в финал турниров Большого шлема в парном разряде - в 2021 году она вместе с американкой Кэти Макнэлли играла в финале Открытого чемпионата США, в 2022-м с соотечественницей Джессикой Пегулой добралась до решающего матча на Открытом чемпионате Франции.

Матчи US Open проходят на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет $65 млн. В 2022 году победительницей турнира стала первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Из россиянок US Open выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).

Другие финалы

В воскресенье пройдут три финала US Open с участием российских спортсменов. В мужском одиночном разряде россиянин Даниил Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем и попробует выиграть второй турнир Большого шлема в карьере. В 2021 году российский теннисист стал победителем Открытого чемпионата США, переиграв в решающем матче Джоковича.

Россиянка Вера Звонарева и представительница Германии Лаура Зигемунд в финальном матче парного разряда встретятся с Эрин Рутлифф из Новой Зеландии и канадкой Габриэлой Дабровски.

В юниорском US Open в финале женского парного разряда Анастасия Гурьева и бельгийка Мара Гаэ сыграют с японками Сарой Саито и Нанакой Сато.