В 2024 году пройдет первый чемпионат Африки по мас-рестлингу

Министр по внешним связям и делам народов Республики Саха Гаврил Кириллин отметил, что Якутия принимает активное участие в продвижении российско-африканского сотрудничества

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Первый чемпионат Африки по мас-рестлингу - национальному виду спорта в Якутии - планируется провести в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврил Кириллин.

"Якутия продвигает национальные виды спорта по перетягиванию палки - мас-рестлинг, - сказал Кириллин. - Международная федерация мас-рестлинга (МФМ) имеет национальные федерации мас-рестлинга в шести государствах африканского континента - это Бенин, Мадагаскар, Тоголезская Республика, Нигерия, Центрально-Африканская Республика, Египет. В ближайшие годы в состав МФМ планируется включить и другие страны. В календарном плане спортивных мероприятий Международной федерации мас-рестлинга на 2024 год планируется проведение первого, исторического, континентального первенства - чемпионата Африки по мас-рестлингу".

Мас-рестлинг с 2003 года входит в официальный реестр видов спорта в России. Им занимаются около 32 тыс. человек более чем в 50 странах, в том числе свыше 16 тыс. - в России.

Министр добавил, что Якутия принимает активное участие в продвижении российско-африканского сотрудничества. Компания "Алроса" 30 лет работает в Африке в Анголе и Зимбабве. Северо-Восточный федеральный университет ежегодно принимает студентов из стран африканского континента, развивается тесное сотрудничество с вузами республик Камеруна, Анголы, Мали. "Товарооборот Якутии со странами Африки ежегодно составляет в среднем около 15-20 млн долларов", - отметил он.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.