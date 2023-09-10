Россиянин Волков одержал третью победу подряд в UFC

Боец смешанного стиля победил австралийца Тая Таивасу

ТАСС, 10 сентября. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков победил австралийца Тая Туивасу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 293 в Сиднее.

Поединок в тяжелом весе завершился победой Волкова удушающим приемом во втором раунде. Россиянин одержал третью победу подряд в организации. В предыдущих двух боях он был сильнее суринамца Жаирзиньо Розенстрайка и Александра Романова из Молдавии.

Волкову 34 года. Он провел 47 поединков в ММА, в которых одержал 37 побед и потерпел 10 поражений. 30-летний Туиваса потерпел 6-е поражение при 14 победах в MMA.