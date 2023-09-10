10 сентября, 04:30
Восточный экономический форум

Кириленко прокомментировал возможность возвращения сборных России на международную арену

Максим Григорьев/ ТАСС
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко
© Максим Григорьев/ ТАСС

Президент Российской федерации баскетбола считает, что это произойдет, когда спадет политическая напряженность в мире

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборные России по баскетболу максимально быстро вернутся на международную арену, как только спадет политическая напряженность в мире. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

"У нас с Международной федерацией баскетбола великолепные отношения. Вчера меня переизбрали в центральный комитет центрального бюро FIBA. Как только политическая напряженность спадет, мы максимально быстро вернемся на международную арену", - сказал Кириленко.

1 марта 2022 года FIBA временно отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Команды были исключены из числа участников квалификационного турнира к Кубку мира.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
Кириленко, Андрей ГеннадьевичВосточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
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