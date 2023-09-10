Американский боец Стриклэнд завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе

В титульном поединке он победил единогласным решением судей новозеландца Исраэля Адесанью

ТАСС, 10 сентября. Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон Стриклэнд победил новозеландца Исраэля Адесанью и стал новым обладателем титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе. Турнир UFC 293 прошел в Сиднее.

Поединок стал главным событием вечера. Адесанья проводил бой в ранге чемпиона UFC в среднем весе. Стриклэнд победил соперника единогласным решением судей.

Стриклэнду 32 года, на его счету теперь 28 побед и 5 поражений в MMA. 34-летний Адесанья одержал 24 победы при 3 поражениях, он в седьмой раз защищал чемпионский пояс. Впервые он завоевал пояс в октябре 2019 года, но в ноябре 2022-го уступил его бразильцу Алексу Перейре. В апреле 2023-го Адесанья вернул себе титул чемпиона мира, взяв у Перейры реванш.