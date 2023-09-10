Менеджер Волкова считает, что боец вернулся в гонку за титул UFC

В ночь на воскресенье россиянин победил австралийца Тая Туивасу удушающим приемом

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россиянин Александр Волков вернулся в гонку за титул чемпиона Абсолютного бойцового чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Такое мнение ТАСС высказал менеджер спортсмена Иван Банников.

Ранее Волков победил австралийца Тая Туивасу на турнире UFC в Сиднее. Поединок завершился удушающим приемом во втором раунде.

"Огромная работа Саши и ее результат, - сказал Банников. - Выполнил геймплан, завершил бой "Иезекиилем". Рано еще говорить о сопернике, сейчас нужно выдохнуть и дождаться чемпионского боя и его результатов. Саша всегда в этой гонке, и теперь он стал ближе к цели. Сценарий простой - бой за титул", - добавил собеседник агентства.

Чемпионом UFC в тяжелом весе является американец Джон Джонс, который 12 ноября проведет бой против соотечественника Стипе Миочича.