10 сентября, 05:30
ММА

Менеджер Волкова считает, что боец вернулся в гонку за титул UFC

В ночь на воскресенье россиянин победил австралийца Тая Туивасу удушающим приемом

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россиянин Александр Волков вернулся в гонку за титул чемпиона Абсолютного бойцового чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Такое мнение ТАСС высказал менеджер спортсмена Иван Банников.

Ранее Волков победил австралийца Тая Туивасу на турнире UFC в Сиднее. Поединок завершился удушающим приемом во втором раунде.

"Огромная работа Саши и ее результат, - сказал Банников. - Выполнил геймплан, завершил бой "Иезекиилем". Рано еще говорить о сопернике, сейчас нужно выдохнуть и дождаться чемпионского боя и его результатов. Саша всегда в этой гонке, и теперь он стал ближе к цели. Сценарий простой - бой за титул", - добавил собеседник агентства.

Чемпионом UFC в тяжелом весе является американец Джон Джонс, который 12 ноября проведет бой против соотечественника Стипе Миочича. 

Теги:
ММА
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация