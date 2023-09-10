Боксер Бивол предложил Бетербиеву провести бой в декабре или январе

Как сообщил ТАСС менеджер Вадим Корнилов, этот поединок является приоритетным для Дмитрия Бивола

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе Дмитрий Бивол предложил Артуру Бетербиеву провести объединительный бой в декабре или январе. Об этом ТАСС сообщил менеджер Бивола Вадим Корнилов.

"Как и раньше, наша цель это бой с Артуром Бетербиевым, этот бой приоритетен для Дмитрия лично, - сказал Корнилов. - Я предложил всем участникам рассмотреть вариант боя Бивол - Бетербиев на декабрь или январь, если, конечно, Каллум Смит согласился бы подождать и встретиться в итоге с победителем этого боя, но уже за звание абсолютного чемпиона мира. Если не будет положительного ответа, то мы будем рассматривать возможный бой с Линдоном Артуром, Хайме Мунгией, Радивойе Каладжичем или, может быть, даже с Дэвидом Мореллом".

Бетербиев, владеющий титулами чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации, ближайший бой проведет 13 января против британца Каллума Смита. На счету Бетербиева 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.

В активе Бивола 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения.