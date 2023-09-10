Во Владивостоке стартовал Международный кубок "Игры ГТО"

Участниками спортивного мероприятия стали 212 атлетов со всей России

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Второй открытый международный кубок Дальнего Востока "Игры ГТО" начался во Владивостоке. Мероприятие входит в спортивную программу Восточного экономического форума, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Соревнования проходят в формате многоборья ГТО, признанного Министерством спорта РФ новым видом спорта, в павильоне "Арена ГТО". Участниками кубка стали 212 атлетов со всей России, впервые на мероприятии выступят команды юниоров, в состав которых вошли старшеклассники из регионов Дальнего Востока. Атлеты сразятся за право называться чемпионами ГТО и ценные призы от организаторов.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.