Чемпион мира кикбоксер Шикунов стал 48-м россиянином, отбывающим наказание за мельдоний

Срок дисквалификации спортсмена истечет 4 марта 2024 года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Чемпион мира и Европы по кикбоксингу Борис Шикунов стал 48-м российским спортсменом, отбывающим дисквалификацию за употребление мельдония. Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Шикунову, победителю чемпионата мира по кикбоксингу, проходившего в 2019 году в Боснии и Герцеговине, 24 года. Срок полуторагодичной дисквалификации спортсмена истечет 4 марта 2024 года.

Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России признал Шикунова лучшим спортсменом 2020 года. В его активе есть также победы на Кубке мира и в чемпионатах России.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана.