600 спортсменов из России приняли участие в фестивале этноспорта в Узбекистане

Первый международный фестиваль этноспорта проходит в Хиве с 7 по 10 сентября

ХИВА /Узбекистан/, 10 сентября. /ТАСС/. Шестьсот российских спортсменов приняли участие в международном фестивале этноспорта, который проходит в Хиве Хорезмской области Узбекистана. Об этом сообщил ТАСС советник министра молодежной политики и спорта Узбекистана Аваз Каримов.

"600 человек, кроме них, их тренеры", - сказал он. Каримов также добавил, что из Южной Кореи в фестивале приняли участие около 70 спортсменов, а из каждой из соседних с Узбекистаном стран - около 100 атлетов.

Первый международный фестиваль этноспорта проходит в Хиве с 7 по 10 сентября. В мероприятии принимают участие около 2 тысяч спортсменов из 63 стран мира. В программу фестиваля включены такие состязания, как международный турнир по борьбе на поясах, чемпионаты мира по узбекским боевым искусствам, массовой борьбе и поднятию камней, турниры по стрельбе из лука, а также соревнования по конному спорту.