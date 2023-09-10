Жирков считает, что даже после ухода Малкома "Зенит" будет бороться за победу в РПЛ

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 7 матчах

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" является командой, которая будет одним из фаворитом в борьбе за чемпионство в сезоне-2023/24 Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) даже после ухода Малкома. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист "Зенита" Юрий Жирков.

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 7 матчах.

"Зенит" является командой, которая будет одним из фаворитов в борьбе за чемпионство, - сказал Жирков. - Ничего не поменялось, сейчас взяли еще из "Локомотива" Вильсона Изидора, наберут еще игроков, которые не нужны другим. Уход Малкома является большой потерей для "Зенита", но есть подбор игроков, поэтому команда всегда будет бороться за высокие места".

Жирков поразмышлял, кто может составить конкуренцию "Зениту". "Много игр ЦСКА не смотрел, но тоже они где-то наверху таблицы РПЛ, как я понял, играет молодежь, как обычно, ЦСКА во все времена играет хорошо. Тяжело сказать про команды, которые точно будут бороться за чемпионство в этом году. Там и "Краснодар" хороший футбол показывает, "Локомотив" может добавить, "Спартак" с хорошим подбором игроков, с большой скамейкой, та же молодежь в ЦСКА. Я думаю, что все возможно", - добавил Жирков.

12 июля российский полузащитник Далер Кузяев подписал контракт с французским "Гавром". В первых четырех матчах чемпионата Франции полузащитник забил два гола. "Далер - молодец, что перешел, - сказал Жирков. - Чемпионат Франции сложный, а он проявляет себя. Как я понял, он уже второй мяч забил. Со мной он не советовался".

19 августа из московского "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад" перешел российский полузащитник Арсен Захарян. "Меня не удивило, что Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад", - отметил Жирков. - Не смотрел последние игры "Динамо". Я помню, как против него играл за "Химки", он является хорошим, техничным, умным футболистом".