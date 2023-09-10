Фигуристки Щербакова, Трусова и Загитова выступят на шоу в Китае в октябре

Шоу пройдет с 1 по 3 октября, в нем также примут участие ведущие китайские фигуристы

ТАСС, 10 сентября. Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Анна Щербакова и Алина Загитова, а также серебряный призер Игр Александра Трусова выступят на ледовом шоу Magic on Ice, которое пройдет в Пекине. Афишу мероприятия опубликовало издание Beijing Evening News.

На афише также изображены фигуристы Алина Горбачева, Петр Гуменник, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Сообщается, что шоу пройдет с 1 по 3 октября, в нем также примут участие ведущие китайские фигуристы.

Щербаковой 19 лет, она является обладательницей золотой награды Олимпиады в одиночном катании, в ее активе также победы на чемпионате мира (2021) и командном мировом первенстве (2021), две серебряные награды чемпионатов Европы (2020, 2022). Загитовой 21 год, она является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019).