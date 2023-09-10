Тарасова надеется, что российские фигуристы смогут выступить в шоу не только в Китае

Ранее издание Beijing Evening News опубликовало афишу шоу Magic on Ice с участием олимпийских чемпионов и призеров Игр из России

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Предстоящие выступления российских фигуристов на шоу в Китае вызывают надежду на то, что и другие страны будут нуждаться в их участии. Об этом ТАСС рассказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее издание Beijing Evening News опубликовало афишу шоу Magic on Ice ("Волшебство на льду") с участием олимпийских чемпионов Анны Щербаковой, Алины Загитовой, Марка Кондратюка, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также серебряного призера Игр Александры Трусовой и чемпионки России среди юниоров Алины Горбачевой.

"Появляется надежда на то, что и другие страны будут нуждаться в нашем участии, потому что соревнования и шоу с участием россиян будут только интереснее", - сказала Тарасова.

Шоу пройдет с 1 по 3 октября, в нем также примут участие ведущие китайские фигуристы. Ранее с шоу в Пекине выступила команда олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.