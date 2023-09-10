Титов считает, что бывший игрок "Спартака" Цымбаларь был уникальным футболистом

В субботу состоялся матч легенд в память о Цымбаларе

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Бывший полузащитник московского "Спартака" Илья Цымбаларь был уникальным футболистом. Такое мнение ТАСС высказал экс-игрок красно-белых Егор Титов.

9 сентября на "Открытие Банк - Арене" прошел матч легенд между командами "Спартака" и сборной мира, который был посвящен памяти Цымбаларя. В нем принял участие сын Ильи Цымбаларя Олег, а внук бывшего футболиста Даниэль нанес символический удар.

"Левая нога от бога, действительно уникальный футболист, - сказал Титов об Илье Цымбаларе. - Мы с Ильей были партнерами по "Спартаку" и сборной, очень обидно, что он не попал в европейский клуб, хотя были предложения, я уверен, что много. Мне бы хотелось посмотреть, что из этого получилось. Я счастлив, что у меня был такой период, что я играл с ним в одной команде".

"Играл в матче его сын Олег, это вертикаль, преемственность поколений. Признаюсь, мы все путаем, говорим "Илья" автоматом, Олег это знает, говорит, что ему приятно. Это значит, что Илюха всегда с нами", - добавил Титов.

Цымбаларь умер 28 декабря 2013 года. В России он выступал за "Спартак", "Локомотив" и махачкалинский "Анжи". В составе красно-белых стал шестикратным чемпионом страны, дважды выиграл Кубок России. В составе "Локомотива" один раз выиграл кубок страны. За сборную России провел 28 матчей и забил 4 гола.