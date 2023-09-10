Аленичев считает, что футболист Дзюба еще два года сможет играть на высоком уровне

По мнению эксперта, форварду "Локомотива" не занимать мастерства

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Артем Дзюба при определенных условиях сможет играть на высоком уровне еще два года. Такое мнение ТАСС высказал победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА Дмитрий Аленичев.

"Артем получил травму, не играл какое-то время в начале сезона, - сказал Аленичев. - Весной он показал, что это действительно Артем Дзюба. Если он так будет играть и не будет травм, то я думаю, что года два еще [поиграет на высоком уровне]. Мастерства ему не занимать".

16 августа Дзюба был дисквалифицирован на два матча условно и оштрафован на 50 тыс. рублей за грубое высказывание в адрес журналиста после матча "Локомотива" с самарскими "Крыльями Советов" в рамках Мир - Российской премьер-лиги.

"Не повлияет на него ситуация с журналистом. Одной больше ситуации стало, вот и все. Просто журналисты тоже должны понимать, что футболисты после игры могут быть в разном эмоциональном состоянии. Должны понимать, что задавать и что говорить. Я здесь на нейтральной стороне", - отметил Аленичев.

Дзюбе 35 лет, он выступает за "Локомотив" с 8 февраля. В прошлом сезоне нападающий провел в составе железнодорожников 13 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 6 играх, отметившись 2 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Контракт форварда с "Локомотивом" рассчитан до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.