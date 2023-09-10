Бывшая третья ракетка мира Петрова считает, что спорт помогает детям правильно развиваться

Петрова провела во Владивостоке теннисный мастер-класс, участие в котором приняли более 50 детей

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Спорт необходим детям для здорового физического и интеллектуального развития. Такое мнение высказала ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) бывшая третья ракетка мира и победительница Кубка Федерации 2007 года Надежда Петрова.

Петрова провела теннисный мастер-класс, участие в котором приняли более 50 детей. Для детей разных возрастных категорий также организовали турнир по олимпийской системе.

"Талантливых детей в России много, и важно, чтобы у них была возможность теории и практики, чтобы был пример перед глазами и чтобы они могли ставить высокие цели, достигать их и прославлять нашу родину. Необходимо мотивировать детей заниматься спортом, популяризировать теннис и здоровый образ жизни. Не из каждого ребенка нужно делать чемпиона, но вот здорового - обязательно. Спорт - это в первую очередь про физическое и интеллектуальное развитие. Благодаря игре в теннис дети развивают ловкость и координацию,в ребенке формируется уверенность и целеустремленность", - резюмировала Петрова.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.