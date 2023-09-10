10 сентября, 12:40
Зимние олимпийские виды спорта

Бородавко назвал сроки восстановления олимпийской чемпионки Терентьевой после операции

Спортсменка на этой неделе сообщила в социальных сетях, что перенесла хирургическое вмешательство под общим наркозом

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Олимпийской чемпионке по лыжным гонкам Наталье Терентьевой (Непряевой) понадобится несколько дней на восстановление после операции, к тренировкам она вернется в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки Юрий Бородавко.

Терентьева на этой неделе в своих социальных сетях сообщила о перенесенной под общим наркозом операции, не уточнив причину хирургического вмешательства.

"Буквально через несколько дней она приступит к тренировкам", - сказал Бородавко, отметив, что выступлению спортсменки в сезоне сейчас ничего не угрожает.

Терентьевой 28 лет, под фамилией Непряева она стала олимпийской чемпионкой, серебряным и двукратным бронзовым призером Игр в Пекине. Летом она вышла замуж за двукратного бронзового призера Олимпиады 2022 года лыжника Александра Терентьева, взяв его фамилию. 

Теги:
Зимние олимпийские виды спортаНепряева, Наталья Михайловна
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