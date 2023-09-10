"Манчестер Юнайтед" отстранил нападающего Антони после обвинений в домашнем насилии

Отмечается, что данное решение было принято совместно с игроком

ТАСС, 10 сентября. Бразильский нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Антони был выведен из состава команды до дальнейшего уведомления после обвинений в домашнем насилии. Заявление клуба приводит телеканал Sky Sports.

"Игроки, которые не принимали участия в матчах национальных команд, вернутся к тренировкам в понедельник, - говорится в заявлении клуба. - Возвращение Антони будет отложено до дальнейшего уведомления с целью рассмотрения обвинений, выдвинутых в его адрес. Клуб осуждает любые проявления жестокости и насилия".

Источник также приводит комментарий Антони. "Это решение было принято совместно, его целью было сохранение здорового микроклимата в команде и клубе. Я бы хотел еще раз заявить о своей невиновности и буду сотрудничать с полицией, чтобы помочь им добиться правды. Надеюсь вернуться к игре настолько скоро, насколько это возможно", - сказал нападающий.

5 сентября пресс-служба Бразильской конфедерации футбола сообщила, что исключила Антони из состава национальной сборной на квалификационные матчи к чемпионату мира 2026 года.

В понедельник в интервью порталу UOL бывшая девушка футболиста Габриэла Аваллин заявила, что Антони неоднократно нападал на нее в период с июня 2022 года по май 2023-го. Отмечается, что она подала жалобу в полицию Сан-Паулу. Позднее газета The Telegraph сообщила, что полиция Большого Манчестера начала расследование по делу об обвинении нападающего в домашнем насилии. Затем обвинения в адрес Антони выдвинули еще две его бывшие девушки. Сам футболист заявил о невиновности на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), отметив, что никогда не прибегал к физической агрессии по отношению к девушкам.

Антони 23 года, он выступает за "Манчестер Юнайтед" с августа 2022 года. В нынешнем сезоне игрок провел четыре матча в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями. За сборную Бразилии форвард сыграл 16 матчей, записав на свой счет два гола и две результативные передачи.