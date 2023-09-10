Шунин отметил сплоченность футболистов "Динамо" после прихода тренера Лички

Чешский специалист возглавил московский клуб 22 июня

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" стали играть сплоченнее после прихода главного тренера чеха Марцела Лички. Такое мнение высказал вратарь "Динамо" Антон Шунин во время беседы с болельщиками в рамках мероприятия в центре "Зотов" в честь Дня города .

Личка был назначен главным тренером "Динамо" 22 июня. Контракт с чешским специалистом рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на два года. До этого Личка работал в "Оренбурге".

"Главный тренер [Марцел Личка] у нас достаточно хороший, наш стиль игры меняется, у нас атакующий футбол, много моментов, но не всегда получается сыграть "на ноль", - сказал Шунин. - Сейчас мы хотим играть футбол не без мысли, не просто выбивать мяч, мы подходим к каждому сопернику с пониманием, надеемся продолжать в таком же ритме. Не все получалось, было мало времени на подготовку, очень много времени уделяем физике".

"Новички хорошо освоились. Нет проблем, сплочен коллектив, тренерский штаб очень внимательно относится к этому, тренер просит не называть себя тренером, говорит называть по имени. Он не тренер, а человек, который просто помогает нам заниматься футболом. Многие игроки у нас говорят на нескольких языках, но коллектив очень сплочен", - добавил вратарь "Динамо".

Шунин также рассказал о задачах команды. "Каждый год мы ставим перед собой цель выиграть и чемпионат, и кубок, - отметил он. - Есть разные причины, но цель всегда самая высокая. По возможности смотрю все матчи сборной. Сейчас больше времени уделяю семье, когда не вызвали на матч сборной".

"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 14 очков в 7 матчах. В следующем туре бело-голубые дома сыграют с "Пари Нижний Новгород" 15 сентября.