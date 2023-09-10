Вратарь "Динамо" Шунин заявил, что никогда не думал об игре за границей

Голкипер является воспитанником бело-голубых, за основную команду он выступает с 2007 года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Антон Шунин никогда не думал о переходе в иностранный клуб. Об этом он рассказал во время беседы с болельщиками в рамках мероприятия в центре "Зотов" в честь Дня города.

19 августа из московского "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад" перешел российский полузащитник Арсен Захарян.

"Конечно, сложно без еврокубков, - сказал Шунин. - Нужно уделять больше внимания развитию наших игроков. Арсен уехал за границу, это большая потеря для клуба, но сейчас гораздо сложнее это сделать, по-спортивному очень рад за него. Это неправильно, наверное, но я не думал никогда особо о том, чтобы уехать".

"Я считаю, что Захарян действительно классный футболист, он молодой, талантливый, он покажет свой уровень, но, если захочет вернуться, мы его точно примем обратно", - добавил вратарь "Динамо".

Шунину 36 лет, он является воспитанником "Динамо", за основную команду выступает с 2007 года. Всего вратарь провел за бело-голубых 353 матча во всех турнирах, в 123 играх он не пропускал голов.

"С семи лет я начал играть в "Динамо", мне нравилось играть в футбол, до сих пор не могу наиграться, даже когда очень сложно. Если вы сильно захотите, у вас все получится. Полгода назад на сборах мы задались вопросом с вратарями, если вернуть время назад, все ли мы стали бы вратарями, но мы не пришли к точному ответу. Вратарем быть непросто, я всю жизнь уделил одному делу, я счастлив, что столько времени могу играть в футбол и получать от этого удовольствие", - отметил Шунин.