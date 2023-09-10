Сборная Казахстана обыграла североирландцев в матче отбора на чемпионат Европы по футболу

Единственный гол во встрече на счету 21-летнего Максима Самородова

АСТАНА, 10 сентября. /ТАСС/. Сборная Казахстана со счетом 1:0 победила команду Северной Ирландии по футболу в матче шестого тура отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года. Встреча прошла в Астане.

Единственный мяч во встрече на 27-й минуте забил 21-летний нападающий Максим Самородов. Главным тренером команды является россиянин Магомед Адиев.

Сборная Казахстана набрала 12 очков после 6 матчей и вышла на второе место в турнирной таблице группы Н. Первое место занимает команда Финляндии (12 очков; 5 игр). На третьей строчке располагается сборная Дании (10; 5), далее идут команды Словении (10; 5), Северной Ирландии (3; 6) и Сан-Марино (0; 5).

В следующем туре сборная Казахстана на выезде сыграет с датчанами, команда Северной Ирландии примет футболистов из "Сан-Марино. Встречи пройдут 14 октября.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. На турнир квалифицируются по две лучшие команды каждой из отборочных групп. Остальные участники турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций. 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.