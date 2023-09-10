Вратарь "Куньлунь Ред Стар" Смит считает, что Федотов не виноват в пропущенных ЦСКА шайбах

Армейцы в воскресенье в овертайме проиграли "Куньлуню" со счетом 2:3

МЫТИЩИ /Московская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Вратарь ЦСКА Иван Федотов не виноват в пропущенных командой в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Куньлунь Ред Стар" шайбах. Такое мнение ТАСС высказал голкипер китайской команды Джереми Смит.

10 сентября "Куньлунь Ред Стар" на своем льду в овертайме победил ЦСКА со счетом 3:2. Ворота армейского клуба защищал Федотов.

"Мы знали, что ЦСКА будет играть грамотно тактически, - сказал Смит. - Они всегда играют в агрессивный хоккей, и мы были готовы к этому. Очень хорошо, что мы выигрываем сейчас, потому что потом у нас будет очень сложное расписание матчей. Но пока прошло слишком мало времени, чтобы делать выводы. Надо продолжать выигрывать и, главное, хорошо закончить чемпионат. Мы хотим как минимум попасть в плей-офф. Но сейчас мы идем шаг за шагом, от игры к игре".

"Сегодня была такая игра, что у меня было намного больше [моментов], чем у него [Федотова]. Но зачастую вратарю сложнее играть, когда по его воротам мало бросают. Но сегодня он сделал два очень хороших спасения, а пропустил только две шайбы в меньшинстве. Не думаю, что его можно винить в этих голах", - добавил вратарь команды из Китая.

Также Смит высказался о назначении Виктора Игнатьева на пост главного тренера "Куньлунь Ред Стар". "Виктор - очень сильный тренер, - отметил Смит. - Он был в КХЛ долгое время и хорошо знает игру и эту лигу. У нас не было такого тренера здесь, мы очень рады, что он пришел".

"Куньлунь Ред Стар" набрал восемь очков после пяти матчей и возглавил турнирную таблицу Западной конференции и всего регулярного чемпионата. В следующем матче "Куньлунь Ред Стар" 12 сентября на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом".