Тренер "Куньлунь Ред Стар" призвал не впадать в эйфорию после четырех побед в матчах КХЛ

Китайская команда возглавляет таблицу регулярного чемпионата

МЫТИЩИ /Московская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Успех китайского клуба "Куньлунь Ред Стар" в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА и лидерство в турнирной таблице регулярного чемпионата пока ничего не значат. Такое мнение журналистам высказал главный тренер китайской команды Виктор Игнатьев.

"Куньлунь Ред Стар" в воскресенье дома со счетом 3:2 после овертайма обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина и возглавил как турнирную таблицу Западной конференции, так и всего регулярного чемпионата.

"Провели довольно-таки эмоциональный матч в Казани, и счет там не отражает ход игры (8 сентября "Куньлунь Ред Стар" уступил на выезде "Ак Барсу" со счетом 1:5 - прим. ТАСС). Мы выбрали другую модель, которая, как мы рассчитывали, принесет нам успех, и поступили правильно. У ЦСКА были моменты поинтересней тех, которые они реализовали, - сказал Игнатьев. - Думаю, что никакой "золотой короны" у игроков не вырастет, хотя я не могу отвечать за них за всех. Но ничего особого не произошло, набрано было всего два очка, прошло всего десять дней. Мы предлагаем парням, что делать, и они видят, что это работает. Эти победы придают такую уверенность".

Главный тренер армейцев Сергей Федоров отметил необходимость провести работу над ошибками. "Надо посидеть, поработать. Парни знают, что делать, но идет какая-то раскалибровка. Это когда технически есть вибрация, которая не дает, например, машине двигаться так, как нужно. Применительно к нашей команде это значит, что временами где-то нападающие убежали, где-то защитники вовремя не отдали и тому подобное. Такие моменты случаются", - пояснил он.

ЦСКА при Федорове ни разу не победил китайский клуб в гостях. "Тяжелые игры, соперник обучен. Матчи сложные, может, наша потеря концентрации влияет на нашу игру. Мы и дома не самым лучшим образом выступаем против этой команды. Мы растем, играем с ними", - сказал Федотов.