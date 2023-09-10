Поздняков считает неудивительным свое отсутствие в комиссии МОК

Глава Олимпийского комитета России не вошел в состав комиссии по олимпийской программе

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает свое отсутствие в комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по олимпийской программе прогнозируемым ответом на справедливую критику дискриминационной политики в отношении российских спортсменов. Об этом Поздняков написал в своем Telegram-канале.

Поздняков не вошел в состав комиссии МОК по олимпийской программе, следует из списков, опубликованных на сайте МОК. Глава ОКР впервые вошел в состав комиссии в 2019 году.

"Все решения, связанные с нашим членством в той или иной комиссии МОК, абсолютно ожидаемые. Сегодняшнее - это прогнозируемый ответ на справедливую критику дискриминационной политики по нейтрализации российских спортсменов. Запретить, отлучить, лишить - парадигма нынешних подходов коллег из Лозанны не подразумевает сейчас присутствия России в олимпийском движении. Так что ничего удивительного", - написал Поздняков.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов, а президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев - в комиссии, которая консультирует сессию и президента МОК по вопросам усиления роли спорта и олимпизма в обществе.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК выступил с рекомендацией допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.