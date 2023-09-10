Рубиалес заявил о намерении уйти с поста президента федерации футбола Испании

В конце августа Международная федерация футбола отстранила его от должности из-за поцелуя футболистки национальной сборной на церемонии награждения победительниц женского чемпионата мира

ТАСС, 10 сентября. Луис Рубиалес намерен подать в отставку с поста президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Об этом Рубилаес заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

"Да, я собираюсь подать в отставку. Потому что я не могу продолжать мою работу", - сказал Рубиалес.

20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел медаль на игрока команды Дженнифер Эрмосо и поцеловал футболистку в губы. 26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола принял решение временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF.

Эрмосо подала на Рубиалеса заявление в прокуратуру. 8 сентября прокуратура Испании инициировала возбуждение уголовного дела. Испанский портал Relevo сообщил, что Рубиалесу предъявлено обвинение в сексуальном насилии в соответствии статьей 178 Уголовного кодекса Испании. Если суд докажет вину функционера, ему может грозить лишение свободы на срок от одного до четырех лет.

Действия Рубиалеса вызвали критику со стороны СМИ и активистов, министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал от главы RFEF официальных извинений, а прокуратура Мадрида возбудила дело в отношении главы футбольной организации. Рубиалес принес свои извинения и признал, что был не прав и поцеловал футболистку на эмоциях и без злого умысла.

25 августа Рубиалес на пресс-конференции сообщил об отказе покинуть свой пост. Его решение продолжить работу во главе RFEF вызвало недовольство у вице-премьера и министра труда Испании Йоланды Диас. 28 августа RFEF обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций с жалобой на вмешательство во внутренние дела организации со стороны испанского правительства. В этот же день стало известно, что прокуратура Испании начала предварительное расследование дела о предполагаемом сексуальном насилии со стороны Рубиалеса. Комитет президентов автономных и региональных федераций RFEF призвал Рубиалеса покинуть пост президента организации.