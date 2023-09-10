Рубиалес подал заявление об отставке с поста президента федерации футбола Испании

По словам главы организации, из-за реакции на его поступок во время церемонии награждения победителей женского чемпионата мира он не сможет вернуться на свою должность

МАДРИД, 10 сентября. /ТАСС/. Луис Рубиалес подал заявление об отставке с поста президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Об этом Рубиалес сообщил на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"Сегодня я сообщил исполняющему обязанности президента Педро Роче о своей отставке с поста президента RFEF. Я также сообщил, что сделал то же самое со своей должностью в Союзе европейских футбольных ассоциаций, чтобы моя должность вице-президента могла быть сохранена. После дисквалификации Междунароной федерацией футбола, а также остальными процедурами, открытыми против меня, очевидно, что я не смогу вернуться на свою должность", - написал Рубиалес.

"Я не хочу, чтобы испанский футбол пострадал от всей этой непропорциональной кампании, и, прежде всего, я принимаю это решение после того, как убедился, что мой уход будет способствовать стабильности, - отметил Рубиалес. - Я верю в истину и сделаю все, что в моих силах, чтобы правда восторжествовала. Мои дочери, моя семья и люди, которые меня поддерживают, пострадали от чрезмерного преследования, а также от последствий лжи. Спасибо всем, кто поддерживал меня в это время, я передаю всем сотрудникам крепкие объятия и желаю удачи".

Ранее 10 сентября Рубиалес заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что намерен уйти с поста главы RFEF.

20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел медаль на игрока команды Дженнифер Эрмосо и поцеловал футболистку в губы. 26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола принял решение временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF. Эрмосо подала на Рубиалеса заявление в прокуратуру. 8 сентября прокуратура Испании инициировала возбуждение уголовного дела. Испанский портал Relevo сообщил, что Рубиалесу предъявлено обвинение в сексуальном насилии в соответствии статьей 178 Уголовного кодекса Испании. Если суд докажет вину функционера, ему может грозить лишение свободы на срок от одного до четырех лет.

Действия Рубиалеса вызвали критику со стороны СМИ и активистов, министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал от главы RFEF официальных извинений, а прокуратура Мадрида возбудила дело в отношении главы футбольной организации. Рубиалес принес свои извинения и признал, что был не прав и поцеловал футболистку на эмоциях и без злого умысла.