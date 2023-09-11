Медведев проиграл первый сет Джоковичу в финале US Open

Партия завершилась со счетом 6:3 в пользу сербского теннисисты

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев проиграл стартовый сет сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Встреча проходит в Нью-Йорке.

Партия завершилась со счетом 6:3 в пользу Джоковича.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на US Open - 2021. В том же году в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Джоковичу 36 лет, он является рекордсменом по количеству побед на турнирах Большого шлема, на его счету 23 титула, в том числе 3 трофея на US Open. Всего серб выиграл 95 турниров под эгидой ATP в одиночном разряде. По итогам US Open Джокович вернет себе статус первой ракетки мира, в общей сложности серб возглавлял мировой рейтинг рекордные 389 недель. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010).