Более 700 человек пробежали на ВЭФ в поддержку программы по сохранению Камчатского кречета

Забег "Мы бережем" протяженностью 5 км прошел на территории Приморского океанариума

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Более 700 человек приняли участие в массовом забеге на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в поддержку программы президента России Владимира Путина по сохранению Камчатского кречета. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"В седьмой раз подряд ВЭФ начинается с массового забега, - обратился директор ЦСП сборных России Георгий Брюсов к участникам забега. - Здорово, что эта спортивная традиция развивается вместе с форумом. За эти годы ВЭФ стал для спорта значимой площадкой для внедрения новых интересных форматов соревнований, международной кооперации и диалога с бизнесом".

Забег "Мы бережем" протяженностью 5 км прошел на территории Приморского океанариума. Разминку для участников провела бронзовый призер Олимпийских игр в парном разряде теннисистка Надежда Петрова.

Среди участников ВЭФ победителями стали Евгений Нестеров и Екатерина Евсеенко. В корпоративном зачете выиграла команда "Сбер 2". Среди жителей города лучший результат показали Валентин Козявин и Ксения Павлюк.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.