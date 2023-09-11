10 сентября, 23:39
US Open

Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open

AP Photo/ Frank Franklin II
Даниил Медведев
© AP Photo/ Frank Franklin II

Встреча завершалась со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу сербского теннисиста

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финальном матче Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходили в Нью-Йорке.

Встреча завершалась со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Джоковича, посеянного на турнире под вторым номером. Медведев играл под третьим номером.

Джокович в четвертый раз стал победителем US Open, ранее он побеждал на турнире в 2011, 2015 и 2018 годах. Серб выиграл 24-й турнир Большого шлема и сравнялся по этому показателю с австралийкой Маргарет Корт. Джокович является рекордсменом по победам на турнирах Большого шлема среди мужчин, его ближайшим преследователем является испанец Рафаэль Надаль (22), который из-за травмы не выступает с января.

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Теги:
US OpenДжокович, НовакМедведев, Даниил Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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