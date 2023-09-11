Чесноков считает, что у Медведева были шансы обыграть Джоковича в финале US Open

Россиянин уступил в трех сетах

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев имел шансы на победу в финале Открытого чемпионата США против Новака Джоковича, однако серб показал космический уровень игры. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Джоковича. Сербский теннисист в 24-й раз выиграл турнир Большого шлема.

"Матч получился феноменальным, особенно второй сет, я никогда не видел ничего лучше в мировом теннисе, - сказал Чесноков. - Все решили какие-то мельчайшие нюансы. У Даниила были шансы выиграть матч, по игре у него были возможности, у него были брейк-поинты во второй партии, но Джокович показывал космическую игру и не позволил Даниилу выиграть сет. В третьем сете Медведев устал, и эмоционально было тяжело отыграться".

"Джокович показал феноменальную физическую и психологическую готовность. У него были трудности, но он просто "непотопляемый" теннисист", - добавил собеседник агентства.