Соболенко возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации

Победительница US Open американка Коко Гауфф поднялась на третье место

ТАСС, 11 сентября. Белоруска Арина Соболенко поднялась со второй на первую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На прошедшей неделе Соболенко в финале Открытого чемпионата США уступила американке Коко Гауфф, которая переместилась с шестого на третье место в рейтинге. 25-летняя Соболенко впервые в карьере стала первой ракеткой мира. На вторую строчку опустилась Ига Свёнтек из Польши.

В первой десятке рейтинга произошли следующие изменения: американка Джесика Пегула и представительница Туниса Онс Жабер потеряли по две позиции и теперь располагаются на пятом и седьмом местах соответственно, Мария Саккари из Греции опустилась на девятую позицию, француженка Каролин Гарсия потеряла три места и замыкает топ-10, на шестую строчку рейтинга поднялась чешка Маркета Вондроушова, на восьмую - ее соотечественница Каролина Мухова. Четвертую позицию в рейтинге сохранила Елена Рыбакина из Казахстана.

Россиянка Дарья Касаткина переместилась с 14-го на 12-е место, Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова потеряли по две позиции и располагаются на 17-м и 18-м местах, следом за ними идет Екатерина Александрова, Анастасия Потапова сохранила 27-е место, Анна Блинкова - 38-е, Мирра Андреева поднялась на 57-ю позицию, Элина Аванесян - на 63-ю, Анастасия Павлюченкова - на 82-ю, Диана Шнайдер - на 83-ю, Камилла Рахимова опустилась на 74-е место, Анна Калинская - на 92-е.