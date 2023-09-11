Ромашина стала первым послом Игр дружбы

Соревнования пройдут в Москве в сентябре 2024 года

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина стала первым послом Всемирных игр дружбы. Представление спортсменки в качестве посла прошло на стенде соревнований на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мне безумно приятно стать первым послом соревнований, - сказала Ромашина. - Когда ознакомилась с проектом, поняла, насколько это важно и актуально для спортсменов, которые ждут международных стартов. Мне верится, что это станет праздником спорта и что этот турнир наберет такие обороты, что мы будем гордиться".

"Мы планируем создать с послами некий коллегиальный орган, который может участвовать в генерации людей и влиять на общественное мнение, - сказал глава оргкомитета соревнований Алексей Сорокин. - Спортсмены - это та сила, на которую мы будем опираться".

Секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов 16 июня сообщил, что глава государства Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года. Планируется, что соревнования будут проходить один раз в четыре года.

В программу Игр дружбы войдут 27 видов спорта: 22 олимпийских и 5 неолимпийских. Это баскетбол, баскетбол 3х3, BMX-фристайл, бокс, борьба, легкая атлетика, маунтинбайк, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, художественная гимнастика, спортивное скалолазание, теннис, тхэквондо, тяжелая атлетика, брейкинг, дзюдо, падел, пляжный футбол, спортивная гимнастика, прыжки в воду, синхронное плавание, скейтбординг, шахматы, спортивное программирование, фехтование, акробатический рок-н-ролл. Церемонии открытия и закрытия пройдут в Москве, часть программы - в Екатеринбурге.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.